Путин рассказал, как украинцы «наказывают Европу»

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал прекращение транзита российского газа через украинскую территорию. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Путина, закрывая транзит газа через свою территорию, власти Украины «наказывают Европу».

Он отметил, что контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года.

При этом президент объяснил, что Российская Федерация готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от украинской стороны.

Также Путин заявил, что Украина не может существовать без поддержки Европы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ситуация с поставками газа в Словакию остается достаточно сложной. По словам пресс-секретаря российского президента, вопрос поставок газа в Словакию после окончания транзита через Украину обсуждается, эта ситуация требует повышенного внимания.

Ранее Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.