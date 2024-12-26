Для российских экспортеров нефти и СПГ снизят административную нагрузку

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти и газа. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Он исключает из закона «О таможенном тарифе» нормы об освобождении от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и СПГ. Также исключается выдача Минэнерго РФ и Роснедрами подтверждений для применения нулевых ставок вывозных таможенных пошлин при экспорте.

В ноябре сообщалось, что объем экспорта природного газа из России к 2050 году может увеличиться с 146 млрд куб. м в 2023 году до 438 млрд куб. м. Об этом сообщается в доработанной Энергостратегии-2050. В стратегии указывается, что добыча газа в РФ в 2023 году составила 637 млрд куб. м. В 2030 году этот показатель может достигнуть 853 млрд куб. м, в 2036 году добыча газа увеличится до 965 млрд куб. м, в 2050 году — до 1,107 трлн куб. м.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа.