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Песков назвал сложной ситуацию с поставкам российского газа в Словакию

Песков: ситуация с поставками газа в Словакию остается очень сложной

Ситуация с поставками газа в Словакию остается достаточно сложной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет интернет-издание РБК.

По словам пресс-секретаря президента России, вопрос поставок газа в Словакию после окончания транзита через Украину обсуждается, эта ситуация требует повышенного внимания.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.

22 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Фицо. Это первая личная встреча лидера РФ с Фицо с 2016 года.

В начале недели агентство РИА Новости проанализировало данные аналитической компании Bruegel и пришло к выводу, что Россия в первые 11 месяцев 2024 года нарастила объем поставок газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 млрд кубометров.

Ранее в Польше объяснили поездку премьер-министра Словакии Фицо в РФ.

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