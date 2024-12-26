Путин заявил, что Украина не может существовать без поддержки Европы

Украина не может существовать без поддержки Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Без европейской поддержки Украина не то что воевать, существовать не может», — сказал Путин.

26 декабря профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ключевой причиной конфликта на Украине стало решение Запада превратить республику в свой бастион у границ с Россией.

Он напомнил, что НАТО расширялось в восточном направлении, пока не достигло критической точки для России в виде Украины. По его словам, основной причиной прямого столкновения Москвы и Киева стало решение США и Европы превратить Украину «в бастион Запада на российских границах».

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук напомнил, что Украину до начала полномасштабного конфликта предупреждали, что не следует провоцировать Россию. По его словам, невзирая на предупреждения экспертов о том, что действия Киева будут провоцировать Россию, власти страны продолжали уплотнять взаимодействие с НАТО, в том числе взаимными военными учениями.

Ранее Путин заявил, что Россия отвечает зеркально на удары по ее территории.