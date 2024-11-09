Россия может увеличить экспорт газа к 2050 году в несколько раз

Объем экспорта природного газа из РФ к 2050 году может увеличиться с 146 млрд куб. м в 2023 году до 438 млрд куб. м. Об этом сообщается в доработанной Энергостратегии-2050, которая есть в распоряжении ТАСС.

Агентство отмечает, что документ уже направлен в правительство.

Утверждается, что поставки газа на экспорт в прошлом году составили 146 млрд куб. м, из них 101 млрд куб. м пришелся на трубопроводные поставки, 45 млрд куб. м — на поставки сжиженного природного газа. Ожидается, что в 2050 году общий объем экспорта газа может составить 438 млрд куб. м, из которых 197 млрд куб. м трубопроводных поставок и 241 млрд куб. м СПГ.

В стратегии указывается, что добыча газа в РФ в 2023 году составила 637 млрд куб. м. В 2030 году этот показатель может достигнуть 853 млрд куб. м, в 2036 году добыча газа увеличится до 965 млрд куб. м, в 2050 году — до 1,107 трлн куб. м. Что касается внутреннего рынка, то поставки газа к 2050 году вырастут с 496 млрд куб. м в 2023 году до 669 млрд куб. м.

В сентябре сообщалось, что экспорт сжиженного газа из США в Европейский союз резко сократился, в результате чего доходы американских поставщиков упали до минимума с 2021 года.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа.