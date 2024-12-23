Президент Владимир Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

22 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Фицо. Это первая личная встреча лидера РФ с Фицо с 2016 года.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах могла обсуждаться тема поставок российского газа, однако призвал дождаться их завершения. Он также отметил, что визит Фицо в Москву планировался в течение нескольких дней.

На прошлой неделе Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

В понедельник Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на заявление Зеленского, что он против любого транзита газа через территорию Украины.

Ранее депутат Рады назвал позором на весь мир попытку Зеленского подкупить Фицо.