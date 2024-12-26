Путин исключил, что РФ заключит контракт по транзиту газа через Украину до Нового года

Путин: контракт по транзиту газа через Украину не удастся заключить в этом году

За несколько дней до Нового года не получится заключить контракт по транзиту газа через территорию Украины. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Контракта нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что Российская Федерация готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.

Он также обратил внимание, что РФ всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию вопросов экономического характера. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок голубого топлива в Европу.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности Российской Федерации продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на заседании в Верховной раде и объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее страна ЕС пригрозила Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ.