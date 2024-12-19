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Путин напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа

Путин: именно Киев отказался от транзита газа, а не Россия

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что именно Украина приняла решение не продлевать контракт, хотя ранее получала от России около $700–800 миллионов в год. Путин добавил, что сейчас возникают вопросы о том, как действовать дальше, но, по его словам, это не касается России, так как Украина сама прекратила поставки российского газа европейским потребителям.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Накануне сообщалось, что Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».

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Прямая линия Путина — 2024
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