Зеленский после слов Путина заявил, что Украина не продлит транзит газа

Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу с помощью других стран

Киев не собирается продлевать транзит российского газа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует издание «Страна.ua».

«Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа», — сказал украинский лидер.

Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года напомнил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что именно Украина приняла решение не продлевать контракт, хотя ранее получала от России около $700–800 млн в год. Путин добавил, что сейчас возникают вопросы о том, как действовать дальше, но, по его словам, это не касается России, так как Украина сама прекратила поставки российского газа европейским потребителям.

Накануне стало известно, что Украина и Польша думают над созданием альтернативной модели транзита газа вместо российского транзита, заявили в украинском министерстве энергетики.

Ранее Украина не провела последний в 2024 году аукцион на транзит газа.