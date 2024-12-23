Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия нарастила поставки газа Европе на фоне отмены транзита через Украину

Bruegel: Россия с января по ноябрь нарастила поставки газа в ЕС на четверть
close
Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

Россия в первые 11 месяцев 2024 года нарастила объем поставок газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 млрд кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев такой экспорт вырос на 26% и составил 30,3 млрд кубометров. Это примерно 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% в 2023 году.

На прошлой неделе президент Владимир Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

Накануне глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому кабинету министров серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что болгарские власти заверили Будапешт, что не будут препятствовать поставкам российского газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее в Венгрии назвали «политической местью» введение санкций США против Газпромбанка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами