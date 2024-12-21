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В Венгрии рассказали о договоренностях с Болгарией по транзиту газа из РФ

Орбан: Болгария заверила Венгрию, что не будет ограничивать транзит газа из РФ
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Bertrand Guay/Pool/AP

Болгарские власти заверили Будапешт, что не будут препятствовать поставкам российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

В субботу, 21 декабря, глава правительства республики провел пресс-конференцию. Во время мероприятия он, в том числе, рассказал о своей встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым. Переговоры прошли накануне в Софии.

По словам Орбана, в прошлом году болгарское руководство предпринимало попытки «сделать невозможной» работу газопровода «Турецкий поток». Тогда представителям Венгрии пришлось убеждать власти другой страны «не разрушать их».

«Тогда удалось. А сейчас в Болгарии смена правительства, и наша задача — договориться с президентом и будущими членами правительства, чтобы такого не было, чтобы маршрут поставок был в безопасности. Эти гарантии я вчера получил», — подчеркнул премьер-министр.

10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики технического правительства Болгарии Владимира Малинова сообщило, что власти этой страны могут прекратить транзит газа из РФ в Сербию и Венгрию. По словам чиновника, это произойдет, если попавшая под санкции США компания «Газпром» не найдет платежный способ.

Ранее в Венгрии заявили, что нашли законное финансовое решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию.

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