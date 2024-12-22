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В ЕС пригрозили Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ

Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом при остановке транзита газа РФ
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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому кабинету министров серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства. Об этом пишет РИА Новости.

Срок действия соглашения о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2024 года. Однако многие страны — члены Европейского союза (ЕС) не готовы лишиться «критически важных поставок» топлива, говорится в материале. В частности, продлить договор потребовали Словакия и Венгрия.

По информации журналистов, в региональном содружестве уже начали подсчитывать возможные убытки из-за остановки транзита газа из РФ через украинскую территорию. В Братиславе опасаются, что при таком развитии событий страна потеряет около €220 млн.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — подчеркнул Роберт Фицо.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента. Во время встречи он объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее в Словакии назвали абсурдными предложения Украины по поставкам российского газа.

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