В Венгрии назвали «политической местью» введение санкций США против Газпромбанка

Введение санкций в отношении «Газпромбанка со стороны США угрожает реализации проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии. Об этом РИА Новости заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что российский банк играет важную роль в финансовой структуре проекта. По его словам, введение санкций со стороны США носит сугубо политический характер.

«Они прекрасно понимали, какие последствия вызовет это решение для некоторых стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Это очевидно. Тот факт, что они намеренно отказались предоставить исключение из санкций для «Газпромбанка» по проекту «Пакш-2», показывает, что это является попыткой политической мести», — сказал Сийярто.

19 декабря Сийярто сообщил, что США сделали исключение из санкций против Газпромбанка для Венгрии, чтобы она могла и дальше платить за поставки российского газа. При этом министр подчеркнул, что Будапешт уже разработал альтернативные способы оплаты.

Ранее в Болгарии допустили прекращение транзита газа из-за санкций против Газпромбанка.