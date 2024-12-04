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Путин открыл сессию на форуме ВТБ «Россия зовет»

Президент РФ Путин открыл пленарную сессию форума ВТБ «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли 4 – 5 декабря, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

Стартовал форум с макроэкономической сессии, на которой выступили министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и представители бизнеса, в том числе китайского.

Пленарная сессия, открытая Путиным, завершит первый день форума. Второй день начнется с презентации инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2025 год, всего на 5 декабря запланировано пять сессий, участники которых обсудят розничное инвестирование и развитие финансового рынка.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года, ежегодно в нем участвуют представители государственных структур, главы российских и международных компаний и инвесторы. В прошлом году форум впервые с начала пандемии COVID-19 прошел в очном формате.

Тогда на пленарной сессии также выступил президент России. Он прокомментировал споры о ставке Центрального банка, предсказал «настоящую революцию» в мировой экономике и подчеркнул, что Россию больше не смогут называть «бензоколонкой». Кроме того, на полях форума он встретился с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом аль Саидом.

Ранее Путин прокомментировал данные Центробанка по инфляции.

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