Путин открыл сессию на форуме ВТБ «Россия зовет»

Президент России Владимир Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли 4 – 5 декабря, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

Стартовал форум с макроэкономической сессии, на которой выступили министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и представители бизнеса, в том числе китайского.

Пленарная сессия, открытая Путиным, завершит первый день форума. Второй день начнется с презентации инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2025 год, всего на 5 декабря запланировано пять сессий, участники которых обсудят розничное инвестирование и развитие финансового рынка.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года, ежегодно в нем участвуют представители государственных структур, главы российских и международных компаний и инвесторы. В прошлом году форум впервые с начала пандемии COVID-19 прошел в очном формате.

Тогда на пленарной сессии также выступил президент России. Он прокомментировал споры о ставке Центрального банка, предсказал «настоящую революцию» в мировой экономике и подчеркнул, что Россию больше не смогут называть «бензоколонкой». Кроме того, на полях форума он встретился с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом аль Саидом.

Ранее Путин прокомментировал данные Центробанка по инфляции.