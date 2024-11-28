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Путин прокомментировал данные Центробанка по инфляции

Путин: данные ЦБ по инфляции реальны и легко проверяются

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Данные Центробанка по инфляции в России реальны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется — реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы», — заявил он.

По словам президента, ЦБ обозначил данные по инфляции в 8,5% и эти данные правдивы.

До этого первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что ЦБ РФ недооценивает влияние текущего ослабления рубля к юаню, доллару и евро на инфляцию, которое может получить более выраженный эффект в 2025 году. По данным ВТБ, модели ЦБ предполагают перенос 10% ослабления курса рубля в 0,5–0,6 процентного пункта дополнительной инфляции.

Ранее Банк России остановил покупку валюты до конца года.

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