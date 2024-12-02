Глава ВТБ назвал саммит БРИКС «пощечиной американцам»

Прошедший в октябре в городе Казани саммит стран БРИКС стал пощечиной западным странам, которые ввели санкции против России, заявил в интервью агентству Reuters генеральный директор ВТБ Андрей Костин.

«В Казань на саммит БРИКС приехали 23 лидера. Это определенное заявление, даже пощечина американцам. Показательно, что есть поддержка российских инициатив и неприятие политики США», — сказал Костин.

Саммит БРИКС в Казани посетили представители 36 стран и шести международных организаций, в том числе на встречу прилетал председатель КНР Си Цзиньпин. Официальный представитель МИД страны Линь Цзянь отмечал, что Си обсудит с президентом России Владимиром Путиным российско-китайские отношения и международные вопросы.

В октябре газета Politico писала, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества Наций. Последняя прошла в Самоа с 21 по 26 октября, на ней присутствовали король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер.

Для участия в саммите в Казань прилетал также премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.