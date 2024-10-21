Глава МИД Бразилии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Виейра возглавляет делегацию Бразилии на саммите БРИКС в связи с тем, что президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва не смог посетить международный форум.

Лула да Силва получил травму в результате падения в ванной. Инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию — дворец Алворада. Лула да Силва пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок. Главу государства доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. МРТ показало небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга. По информации медиков, глава государства в порядке. Из-за полученной травмы президент Бразилии не поехал на саммит БРИКС в Казани, он примет в нем участие онлайн.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина по встречам на саммите БРИКС.