Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Он, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в работе саммита БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным российско-китайские отношения и международные вопросы.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о борьбе стран БРИКС с лицемерием Запада.