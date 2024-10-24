Премьер-министр Армении прибыл на саммит БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет политика приземлился в аэропорту Казани около 07:05 мск 24 октября. Армянский лидер примет участие в мероприятиях последнего дня саммита.

Посол России в Ереване Сергей Копыркин сообщал, что у Пашиняна и президента России Владимира Путина будут возможности для контактов на полях саммита БРИКС.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казани завершилась встреча Путина и Эрдогана.