Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в работе саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«В первой половине дня 22 октября по местному времени председатель КНР Си Цзиньпин специальным бортом прибыл в Казань», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что Си Цзиньпин обсудит с президентом России Владимиром Путиным российско-китайские отношения и международные вопросы.

В Казань уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и другие мировые лидеры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства уже находится в Казани. Песков добавил, что изменений в графике российского лидера нет, у него «все по плану».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС начинается 22 октября и продлится до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. Подробнее об объединении БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории.