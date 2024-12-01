Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пригрозил странам БРИКС ввести пошлины в 100%

Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% в случае отказа от доллара

close
Brian Snyder/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара Соединенных Штатов, либо они столкнутся со стопроцентными пошлинами», — написал он.

Также глава Белого дома отметил, что торговля с США для этих государств ограничится в случае, если они продолжат отказываться от американского доллара в качестве расчетной валюты.

1 декабря газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что Европейский союз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с Дональдом Трампом. Главная задача председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в данный момент — остудить гнев Трампа по отношению к ЕС, пишет издание.

Ранее Боррель заявлял, что возвращение Трампа должно заставить ЕС повзрослеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами