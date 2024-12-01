Трамп пригрозил странам БРИКС ввести пошлины в 100%

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара Соединенных Штатов, либо они столкнутся со стопроцентными пошлинами», — написал он.

Также глава Белого дома отметил, что торговля с США для этих государств ограничится в случае, если они продолжат отказываться от американского доллара в качестве расчетной валюты.

1 декабря газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что Европейский союз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с Дональдом Трампом. Главная задача председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в данный момент — остудить гнев Трампа по отношению к ЕС, пишет издание.

Ранее Боррель заявлял, что возвращение Трампа должно заставить ЕС повзрослеть.