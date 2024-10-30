Госдолг Украины достиг рекордных $155,56 млрд. Об этом, ссылаясь на данные министерства финансов страны, сообщает издание «Украинские новости».

В сентябре общий государственный долг увеличился по сравнению с августом на 0,56%. По состоянию на конец прошлого месяца долг составил 6,404 трлн гривен ($155,56 млрд).

21 октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта.

В конце сентября глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что варианты финансовых поступлений в государственный бюджет практически исчерпаны, необходимо повысить налоги в стране.

Руководитель украинского финансового ведомства добавил, что все привлеченные средства используются исключительно для погашения уже произведенных выплат, а также их обслуживания.

13 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на следующий год с дефицитом в 75%. Несмотря на это, в стране хотят увеличить зарплатный фонд чиновников.

Ранее Украине предрекли экономический упадок.