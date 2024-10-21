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На Украине признали развал экономики

Глава Института демографии Украины Либанова заявила о развале экономики страны

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта. Об этом сообщает Spiegel.

По ее словам, многие предприятия страны были вынуждены закрыться. По данным Минэкономики Украины, государству нужны 4,5 млн человек дополнительной рабочей силы.

Либанова подчеркнула, что нехватка людей чувствовалась еще до российско-украинского конфликта. Мобилизованных заменяют женщинами и пожилыми мужчинами.

С точки зрения работодателя, на сегодняшний день идеальным работником являются те, кто достиг 60 лет и не может быть призван на военную службу.

В конце сентября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что варианты финансовых поступлений в бюджет Украины практически исчерпаны, необходимо повысить налоги в стране.

Глава украинского финансового ведомства добавил, что все привлеченные средства используются исключительно для погашения уже произведенных выплат, а также их обслуживания.

Ранее правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год.

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