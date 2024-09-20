На Украине захотели поднять зарплату чиновников на фоне дефицита бюджета

Бюджет Украины на следующий год предполагает существенный рост фонда зарплаты чиновников — до 75% в отдельных ведомствах. Об этом сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина в своем Telegram-канале.

«В законопроекте о госбюджете-2025 предлагается увеличить фонд зарплат: аппарату Верховной рады — на 26,2%, офису президента — на 11,2%, кабмину — на 19,7%», — заявила украинский парламентарий.

Депутат отметила, что самый большой рост зарплатного фонда запланирован в Бюро экономической безопасности — 75%.

В свою очередь депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что дефицит бюджета Украины в следующем году запланирован в размере $37,6 млрд. Эта сумма приравнивается к порядка 19,4% ВВП. В настоящее время дефицит украинского бюджета составляет 20,6% ВВП.

До этого правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%.

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