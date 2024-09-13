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Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год

Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%

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Depositphotos

Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Предполагается, что доходы украинского бюджета оставят 2 трлн грн., а расходы – 3,6 трлн грн. Из расходов Украины почти две трети придется на оборону — более 2,22 трлн грн.

В июле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев согласовал повышение налогов с МВФ. 1 августа он заявил, что у Киева не осталось других источников финансирования ВСУ, кроме налогов.

Еще в марте 2023 года японский экономист Ёсуке Цутида предупредил, что ведение боевых действий ведет к затягиванию разоренной Украины в долговую яму, из которой ей будет очень непросто выбраться.

Он подчеркнул, что продолжать ведение войны Украине позволяет финансовая помощь со стороны международного сообщества в лице Соединенных Штатов и их союзников. Однако эта помощь представляет собой долг, который необходимо погасить. По мере затягивания боевых действий объем этого долга будет расти, параллельно будут расти разрушения, на устранение которых также потребуются средства.

Ранее в Германии заявили, что Украина обанкротилась.

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