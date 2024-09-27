На Украине призвали повышать налоги

Варианты финансовых поступлений в бюджет Украины практически исчерпаны, необходимо повысить налоги в стране. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в рамках прошедшей в Киеве дискуссии, передает агентство Укринформ.

«Внутренние заимствования достигли критического предела, поскольку они лишь поддерживают существующую систему, не создавая новых расходов», — заявил он.

Глава украинского финансового ведомства добавил, что все привлеченные средства используются исключительно для погашения уже произведенных выплат, а также их обслуживания.

По словам Марченко, существует непредсказуемость поступления внешних заимствований. Так, в первом квартале текущего года Украина получила лишь десятую часть необходимого объема внешней помощи.

13 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на следующий год с дефицитом в 75%. Несмотря на это, в стране хотят увеличить зарплатный фонд чиновников.

Ранее Байден подписал временный бюджет.