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Украине предрекли экономический упадок

FP: Украину ждет экономический упадок при потере Покровска

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Украину ожидает экономический упадок при потере контроля над Покровском в Донецкой народной республике, поскольку этот город имеет ключевое значение для сталелитейной промышленности. Об этом заявил исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко, сообщает Foreign Policy (FP).

«Без сталелитейных заводов украинская экономика перестанет существовать, — подчеркнул он. — Это очень, очень важная часть экономики».

Издание отмечает, что Покровск является источником большей части угля, используемого для сталелитейной и чугунолитейной промышленности страны, когда-то основы украинской экономики и по-прежнему ее второго по величине сектора.

До этого газета The New York Times писала о том, что Россия может получить стратегическое преимущество перед Украиной в случае взятия под контроль Покровска. Замглавы Разведывательного центра ВС Эстонии подполковник Янек Кессельманн отмечал, что Вооруженные силы Украины, вероятно, будут вынуждены отступить из Покровска уже в конце 2024 года.

Ранее МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины.

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