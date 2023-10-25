В России назвали причину резкого подорожания картона

Введение экспортных пошлин на картон с середины осени вынудило производителей повысить цены на внутреннем рынке. Отдельные виды продукции из картона подорожали почти на 15% всего за неделю после введения пошлины Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Эксперты ожидают, что рост цен продолжится до конца года. Однако уже в начале 2023 года ситуация может кардинально измениться.

«В январе запустится новый целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске (группа «Илим») на 600 тыс. тонн. Изначально эти объемы предполагалось отправить на экспорт, преимущественно в Китай, но после введения пошлины, скорее всего, существенная часть останется в России, что вызовет перепроизводство и приведет к колоссальному падению цен», — прокомментировал ситуацию Денис Кондратьев из Центра системных решений.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил 20 октября, что экспортные пошлины в текущем виде фактически изымают у экспортеров до 30-40% дополнительного дохода из-за девальвации рубля.

Ранее целлюлозно-бумажная отрасль (ЦБП) в России активно развивалась как экспортно-ориентированная. Поэтому санкции и логистические ограничения особенно сильно сказались на производителях, особенно в европейской части страны. Однако ослабление рубля с середины года позитивно повлияло на ситуацию в секторе.

Производители считают, что сейчас государству следует стимулировать экспорт ЦБП, чтобы не допустить провала внутреннего рынка. По их мнению, экспортная пошлина должна вводиться только на дефицитную для российского рынка продукцию, например коробочные картоны.

В середине октября стало известно, что Россия не намерена полностью отменять ограничения на экспорт дизтоплива.

Ранее были названы последствия ограничения транспортировки древесных плит через Казахстан.