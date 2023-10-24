В Госдуме поддержали проект бюджета РФ на 2024-2026 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект российского бюджета на 2024-2026 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума рассмотрит на заседании 26 октября документ, в котором доходы федерального бюджета ожидаются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году. В 2025 году они достигнут 33,552 трлн рублей, а в 2026-ом — 34,051 трлн рублей.

Соответственно, расходы прогнозируются на уровне 36,660 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей.

«Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей в 2026 году», — уточнили в сообщении.

Накануне в Госдуме озвучили сроки рассмотрения бюджета. Первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков заявил, что второе чтение проекта пройдет 15 ноября.

24 октября в Минфине рассказали, сколько удалось сохранить в бюджете за счет контроля казначейства.

Ранее в Думе предупредили о дефиците средств на зарплаты в регионах.