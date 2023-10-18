ЦБ после критики пообещал доработать дизайн банкноты в 1000 рублей

Центральный Банк России сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей после критики со стороны общественности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В банке уточнили, что было принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила.

16 октября Центробанк показал новые банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей.

На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — башня Сююмбике в Казани, Музей истории государственности татарского народа и Музей археологии и этнографии в Уфе.

В РПЦ раскритиковали новую банкноту. Там оказались недовольны отсутствием храма на купюре в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля — в данный момент на его вершине отсутствует крест, так как оно используется как музей.

«Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом», — сказано в сообщении.

30 июня 2022 года Центробанк РФ ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Обновленная купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Сторублевая банкнота также содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.