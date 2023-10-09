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Курс юаня превысил 14 рублей впервые с марта 2022 года

Курс юаня превысил 14 рублей впервые с 30 марта 2022 года

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Depositphotos

Курс юаня в ходе торгов на Московской бирже превысил 14 рублей впервые с 30 марта 2022 года. Это следует из данных площадки.

Так, курс китайской валюты поднимался до 14,0093 руб.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Газете.Ru», что сейчас не лучшее время для покупки гонконгского доллара и китайского юаня, риск сильной коррекции валют является достаточно высоким.

До этого CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что курс юаня может измениться с 9 по 13 октября и вырасти относительно рубля.

По его словам, китайская валюта не показала высокой волатильности, лишь незначительно укрепляясь, потому что в Китае с 29 сентября по 6 октября были выходные из-за праздника середины осени и Дня образования КНР. Однако теперь юань может показать чуть более сильный рост, отметил эксперт.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Бабин назвал гонконгский доллар альтернативой доллару США и евро.

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