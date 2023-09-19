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Цена на нефть побила новый рекорд

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $95 впервые с ноября 2022 года

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Shutterstock

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $95 впервые с ноября 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным лондонской биржи ICE, на 6:52 мск цена на нефть марки Brent продолжала расти после достижения отметки в $95,03. Чуть позднее цена снизилась до $94,98.

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой на ноябрь торговался по цене $91,25 за баррель.

Ранее был дан прогноз по ценам на нефть на следующую неделю — предполагается, что цена барреля нефти эталонной североморской марки Brent на следующей неделе составит $90-95.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, форс-мажоры на добывающих объектах случаются регулярно. Это могут быть забастовки в Норвегии, военные захваты в Ливии, атака на танкеры в Персидском заливе, ураганы в Мексиканском заливе, привел примеры эксперт.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.

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