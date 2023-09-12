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На ВЭФ назвали три основы человекоцентричности

Наталья Дудина: крупные компании должны опираться на принципы человекоцентричности

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Крупные системообразующие компании опираются на принципы человекоцентричности, ставя во главу угла возможности, благополучие и потенциал каждого человека, заявила на панельной сессии «Человекоцентричность как главный фактор развития территории и благополучия гражданского общества» в рамках ВЭФ-2023 старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Люди и культура» Наталья Дудина.

По ее словам, разговор про человека в центре бизнеса и компании сегодня очень важен.

«Крупные системообразующие компании опираются на принципы человекоцентричности, ставя во главу угла возможности, благополучие и потенциал каждого человека. Такой подход предполагает отношения между сотрудником и организацией, членом гражданского общества и властью, основанные на доверии, сотрудничестве, созидании, партнерстве и взаимопомощи», — сказала она.

Дудина отметила, что разговор на тему человекоцентричности в рамках ВЭФ является очень полезным.

«Человек в центре — когда бизнес и власть смотрят на мир через эту призму, жизнь наполняется новыми смыслами. В основе человекоцентричности находятся три ценностных горизонта, которые могут сделать человека счастливым: ценность другого, ценность дела и ценность выбора», — отметила она.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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ВЭФ-2023
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