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Власти России прорабатывают меры по ограничению оттока капитала

Орешкин: кабмин и ЦБ РФ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство и Центробанк России прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала из страны. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Как рассказал Орешкин, в настоящее время много говорится о различных мерах, которые будут способствовать ограничению оттока денег за границу. Пакет соответствующих мер в ближайшем будущем будет применен, подчеркнул помощник президента.

«Сейчас правительство и Центральный банк над этим работают, часть решений уже принимается», — сказал он.

В августе президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству работать над ограничением спекулятивного спроса и контролировать отток капитала. Отток капитала из России в 2022 году составил $243 млрд, или 13,5% ВВП.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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