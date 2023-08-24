Риски остановки СПГ-заводов в Австралии сохраняются

Крупнейшая в Австралии компания по сжиженному природному газу Woodside Energy достигла предварительного соглашения с профсоюзами, представляющими работников ее морских газовых платформ в бассейне Норт-Уэст-Шелф. Это может избавить рынок от угрозы остановки поставок с одного из ключевых мировых экспортеров СПГ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Профсоюзный альянс, куда входят Австралийский морской союз и Австралийский союз рабочих, ранее угрожал начать забастовку уже 2 сентября, если требования о повышении заработной платы и улучшении условий труда не будут удовлетворены. Однако после переговоров Wednesday стороны достигли предварительной договоренности по ряду ключевых вопросов.

Работники получат возможность проголосовать за ратификацию соглашения вечером четверга. Лидер профобъединений Брэд Гэнди выразил удовлетворение «сильным предложением» со стороны Woodside, которое позволило избежать проведения забастовки.

Между тем переговоры между другим крупным производителем СПГ в Австралии — Chevron — и профсоюзами продолжаются на фоне угроз работников приостановить работу в случае неудовлетворения требований. Более 99% сотрудников Chevron уже одобрили возможность забастовочных действий.

Предприятия Woodside и Chevron обеспечивают поставки примерно 10% от мирового экспорта СПГ. Новости о возможных остановках работы заставили рынок нервничать в последние недели, подпитывая рост цен на газ. Достижение соглашения с Woodside привело к падению европейских цен, однако риски для рынка пока не сняты из-за продолжающихся переговоров с Chevron.

Cогласно данным с биржи ICЕ, цены на максимумах достигали $387,68 за куб. м, но к 19:00 по мск снизились до $361,99.

Ранее рост цен на газ в Европе показал слабость рынка ЕС.