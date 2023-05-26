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Путин рассказал о продлении мер поддержки экспорта

Путин допустил продление мер поддержки экспорта не только на 2024-й, но и в 2025 году

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин допустил, что меры поддержки экспорта могут быть продлены и на 2025 год. Об этом он сообщил на встрече с «Деловой Россией», передает ТАСС.

По его словам, правительство уже приняло решение о продлении таких инструментов в 2024 году.

«Но думаю, что и в 2025-м это вполне можно сделать», — сказал он.

Ранее Путин на расширенных переговорах с руководством Китая заявил, что Москва готова поддерживать бизнес КНР в замещении предприятий, которые покинули РФ.

Глава государства также добавил, что Россия рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок.

Он отметил, что работа по обеспечению стандартов качества продукции, поставляемой из двух стран, позволяет рассчитывать на дальнейший экспорт продовольствия из России на рынок Китая.

Путин заявил в ходе российско-китайских переговоров, что энергетическое взаимодействие страны с Китаем расширяется.

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