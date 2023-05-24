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В Минфине прокомментировали предложение по прогрессивной шкале НДФЛ

Минфин России не обсуждает какие-либо предложения по прогрессивной шкале НДФЛ

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что российское министерство не рассматривает какие-либо предложения по прогрессивной шкале подоходного налога. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, такой идеи сейчас не обсуждаем», — сказал он.

Ранее депутаты от фракции КПРФ внесли законопроект, согласно которому для граждан с доходом от 10 млн рублей в год предлагается повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30%. Это будет новая ставка в дополнение к действующим НДФЛ, указывали авторы.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственный думы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявлял, что дополнительное финансирование специальной военной операции и армии при необходимости может осуществляться за счет средств сверхбогатых граждан и экспортеров ресурсов.

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