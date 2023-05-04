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Сбер: рекордная сумма чека в ресторане Москвы с начала года — 2 млн 25 тысяч рублей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга, сообщает пресс-служба банка. При этом наиболее быстрорастущим сегментом по всей стране стала доставка еды.

«За год количество точек, предлагающих такую услугу, выросло вдвое, выручка увеличилась на 60% и превысила 1,4 млрд руб., а средний чек вырос на 2% до 875 руб. Стремительный рост — более чем на 100% — показало большинство регионов РФ (53 субъекта). Топ регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды: Московская область, Краснодарский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский АО», — говорится в сообщении.

Также в исследовании отмечается, что средняя выручка на заведение по России продемонстрировала рост во всех нишах. При этом значительнее всего выросла в фастфуде — на 285 тыс. по сравнению с первым кварталом прошлого года.

«Практически та же картина со средним чеком: он вырос по всем нишам, особенно в фастфуде — на 13%. В Москве средний чек вырос до 15% по всем типам заведений и составил для ресторанов 1251 руб., для клубов и баров — 1289 руб. и для фастфуда — 387 руб. Самый большой чек с начала года зафиксирован в Москве: клиенты за один поход в ресторан потратили 2 млн 25 тыс. руб. На втором и третьем месте — Красноярский край с чеками на 1 млн 840 тыс. руб. и 1 млн 780 тыс. руб.», — говорится в исследовании.

В свою очередь, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин завяил, что задача банка состоит в том, чтобы поддерживать малый бизнес и помогать ему развиваться.

«Поэтому для разработки новых сервисов и предложений мы изучаем разные рынки, проводим исследования. Например, в Москве россияне в 4 раза чаще посещают фастфуд, чем кафе и рестораны: 32 млн клиентов против 8 млн. Только каждый 5-й клиент в столице в течение года возвращается в тот же бар, где уже был. А в Омской и Новосибирской областях — каждый 2-й. Эти и другие полученные данные подтверждают, что общепит остается одним из самых востребованных у клиентов видов малого бизнеса», — заявил он.

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