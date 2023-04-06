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NI: стремление Запада «сжечь» рубль привело к укреплению российской экономики

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер написал, что антироссийские санкции обернулись против Запада и укрепили рубль.

По мнению журналиста, стремление Запада «сжечь» рубль привело к неприятным последствиям.

«Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <...> Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху», — пишет Болджер.

Он добавил, что основанные на ресурсах валюты стали прорывом в экономике. При этом, по его мнению, обложив санкциями российские золото и энергоносители западные страны «ускорили свою собственную кончину». Обозреватель отметил, что за последние полгода рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару. Автор написал, что «двойным ударом» стало решение российского руководства продавать нефть и золото за рубли.

Болджер добавил, что банковский кризис в странах Запада свидетельствует о слабости фиатной системы, так как валюта не обеспечена товарами. Одновременно с этим евразийский блок готовится к использованию в торговле валюты на основе золота, нефти, металлов и зерна.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рубль будет ослабевать по отношению к доллару до тех пор, пока в экономике России не произойдут определенные сдвиги.

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