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ЦБ РФ сообщил о снижении объема незаконного вывода средств за рубеж

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж в 2022 году оказался минимальным за весь период наблюдения и составил 36 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По сравнению с 2021 годом этот показатель снизился на 16% — 36 млрд рублей против 43 млрд рублей годом ранее. Регулятор отмечает, что в первую очередь этому поспособствовало снижение в 1,6 раза объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары.

При этом объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе несколько превысили показатели 2021 года и составили 64 млрд рублей, а во внебанковском секторе сократились на 5%, до 29 млрд рублей.

Кроме того, аналитики зафиксировали рост объемов обналичивания по банковским картам и счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей в два раза на фоне снижения объемов подозрительных операций по исполнительным документам в 2,5 раза.

Также в Банке России сообщили о сокращении объема подозрительных операций в банковском секторе РФ в 2022 году на 5%, а подозрительные наличные операции уменьшились на 7%. В ЦБ связывают это с внедрением платформы «Знай своего клиента».

Ранее сообщалось, что россияне увеличили объем переводов за границу во втором квартале 2022 года.

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