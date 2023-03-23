Мантуров: серийные поставки SSJ New российским авиакомпаниям запланированы на 2024 год

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что поставки импортозамещенных российских самолетов SSJ New авиакомпаниям РФ запланированы на 2024 год. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, первые самолеты могут поставить авиакомпаниям уже в этом году.

Ранее Мантуров спрогнозировал, что объем продаж новых машин в России в этом году может вырасти на треть.

По словам Мантурова, с марта по апрель прошлого года наблюдался значительный рост стоимости автомобилей. Но сейчас цены выровнялись, потому что ситуация с логистическими маршрутами, поставками и производством комплектующих стабилизировалась.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса в России, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились в феврале 2023 года на 62%.