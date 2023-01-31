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«Известия»: учебные самолеты Минобороны могут передать гражданским авиакомпаниям

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Учебные самолеты Минобороны L-400 предлагают передать гражданским авиакомпаниям для региональных перевозок. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, над идеей совместно работают Минтранс и Минобороны РФ. Самолеты L-400 могут передать гражданским авиакомпаниям. Часть машин выпущена в 1980-х годах.

«На них проходят обучение курсанты, которые в дальнейшем будут пилотировать военно-транспортные Ил-76, Ан-12, Ан-26 и так далее, пассажирские Ил-18 и Ан-24 и даже стратегические ракетоносцы Ту-95МС», — говорится в публикации.

Региональные авиакомпании нуждаются в расширении авиапарка, отмечает автор статьи. Самолеты L-400 можно использовать в труднодоступных местах.

В начале января в Ненецком автономном округе упал обледеневший самолет АН-2.

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