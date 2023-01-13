Haaretz: Израиль откажется от пособия иммигрантам, прибывшим из-за конфликта на Украине

Власти Израиля не будут выплачивать пособие иммигрантам, прибывшим из-за конфликта на Украине. Об этом пишет израильское издание Haaretz.

Согласно информации издания, выплата пособий будет прекращена в феврале после того, как для многих иммигрантов закончится срок действия временного постановления.

«Министерство по делам интеграции на данный момент не намерено продлевать действие постановления», — говорится в статье.

Министерство не получило финансирование, поэтому многие приехавшие не получили пособие за декабрь. Сумма достигла почти 6 млн долларов.

Ранее издание Politico сообщало, что в Израиле не будут менять политику по отношению к Украине.

Израиль отправлял Киеву продовольствие, медицинские препараты, воду и другую гуманитарную помощь, но не предложил военную технику для применения против Вооруженных сил России. Такое решение возмущает США, но удовлетворяет Москву.