Глава МВФ пообещала катастрофу развивающимся странам в 2023 году

Директор- распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что странам с развивающейся экономикой в 2023 году придется трудно из-за высоких процентных ставок и роста курса доллара.

Для некоторых из них финансовые трудности могут обернуться «катастрофой», предупредила она.

«Если мы посмотрим на страны с развивающейся экономикой, то увидим там плачевную картину. Почему? Потому что, помимо всего прочего, они страдают от высоких процентных ставок и роста курса доллара. Для тех экономик, которые имеют высокий уровень этих показателей, это просто катастрофа», — сказала Георгиева в интервью телеканалу CBS.

Рост курса доллара означает для развивающихся стран подорожание импортных товаров, а увеличение процентных ставок — более дорогие кредиты и дополнительную нагрузку при обслуживании валютных долгов, отмечает «Ридус».

Кроме того, это провоцирует в этих странах инфляцию.