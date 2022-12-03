Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В МИД заявили о готовности России полностью заместить украинское зерно

close
100%
pexels.com

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил в беседе с журналом Newsweek о готовности Российской Федерации полностью заместить украинское зерно на мировом рынке.

По его словам, невзирая на противодействие со стороны европейских регуляторов, РФ готова ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса (АПК), удобрений, энергоносителей и «другой критически важной продукции».

«Сегодня с учетом рекордного урожая 2022 года в 152,2 млн тонн мы готовы поставлять российское зерно наиболее нуждающимся государствам безвозмездно (500 тысяч тонн), а также полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что свыше 30 стран в июне — июле текущего года оставили список покупателей украинского зерна. Об этом свидетельствуют оценка РИА «Новости», сделанная на основе данных платформы ООН Comtrade.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть