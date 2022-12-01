«Яндекс Маркет» запустил продажу оставшихся в России товаров IKEA

На «Яндекс Маркете» стартовала продажа оставшихся в России товаров шведской компании IKEA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В середине ноября стало известно, что «Яндекс.Маркет» выкупил более 20 млн различных товаров IKEA во всех категориях.

Представитель маркетплейса рассказал, что более 20 миллионов товаров будут постепенно появляться в ассортименте. Сначала россияне смогут приобрести стулья «Адде», комод «Мальм», акула «Блохэй», бокалы «Хедерлинг» и новогодние украшения. Подчеркивается, что купить товары можно будет в ограниченном количество, чтобы их смогли приобрести как можно больше человек.

«Если конкретный товар быстро раскупят, можно попробовать зайти на сервис на следующий день — когда будет добавлена новая партия товара», — рассказали в «Яндекс.Маркете».

В компании сообщили, что в ближайшее время будет запущена доставка по всей территории России.

Впервые товары IKEA появились на «Яндекс.Маркете» в августе.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что более четверти россиян так и не нашли замену товарам из IKEA.

В середине июня IKEA сообщала, что окончательно уходит из России, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.