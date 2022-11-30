Москомстройинвест: отмена льготной ипотеки «ударит» по спросу на жилье эконом-класса

Отмена программ льготной ипотеки на российском рынке недвижимости приведет к снижению спроса граждан на покупку объектов экономкласса и лотов, представленных в других ценовых категориях. Слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой приводит «Интерфакс».

«В случае отмены льготной ипотеки будет нанесен удар по спросу в сегменте эконом-класса, который пока просел менее остальных. А без поддержки ипотеки рынок жилищного строительства РФ не будет развиваться. Я считаю, сегодня это не только наиболее действенный, но и единственный механизм, который поможет реализовывать строящуюся недвижимость», — заявила Пятова.

По ее словам, до недавнего времени спрос россиян на объекты недвижимости, представленные в сегменте экономкласса, держался на оптимальном уровне из-за действия программ льготной ипотеки. Их отмена также может подставить под угрозу срыва реализацию Стратегии развития строительной отрасли.

«Стратегия развития строительной отрасли предусматривает ежегодный ввод жилья объемом 120 млн кв. м в год. Но чтобы этот объем строился и вводился, необходимо, чтобы он впоследствии был продан; а для этого важно создать соответствующие условия. И здесь я считаю, что сделать это возможно за счет продления действия льготных ипотечных программ», — заключила Пятова.

30 ноября коммерческий директор девелоперской компании ФСК Ольга Тумайкина заявила, что отмена программы льготной ипотеки под 7% годовых приведет к негативным последствиям для участников российского рынка недвижимости.

Так, доля покупок с использованием льготной ипотеки превышает 70% от всех ипотечных сделок застройщика. А в компании «ИНКОМ-Недвижимость» допустили, что отмена программы в 2023 году сократит спрос россиян к покупке нового жилья на 80%.