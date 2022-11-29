Reuters: Индия закупила 40% от общей доли морского экспорта российской нефти в ноябре

В ноябре 2022 года на Индию пришлась доля в 40% от всех морских поставок российской нефти в ноябре. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные расчеты на основе информации от трейдеров и поставщика данных для финрынка Refinitiv.

В публикации отметили, что раньше основным покупателем российской нефти марки Urals по морю была Европа, однако в ноябре на этот регион пришлось лишь 15%, зато доля Индии возросла до 40%.

По данным агентства, в Средиземноморье основным покупателем стала Турция, на которую пришлось 15% от доли поставок в регион. Также несколько партий нефти ушло в Египет. При этом Китай закупил всего 5% от морского экспорта. Всего же российские порты в ноябре отгрузили 7,5 млн тонн нефти Urals.

Аналитики посчитали, что в декабре объем поставок российской нефти в Европу упадет еще сильнее, так как вступит в силу запрет Евросоюза. Кроме того, усиливающиеся разногласия в европейском регионе по поводу предельных цен на нефть из России лишь осложняют торговлю.

17 ноября газета The Economic Times, ссылаясь на заявление министра нефти и природного газа республики Хардипа Сингха Пури писала, что Индия не ожидает возникновения проблем с логистикой после введения предполагаемого потолка цен 5 декабря. Он добавил, что мировой рынок, так или иначе, разберется с этим вопросом самостоятельно.