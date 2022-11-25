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Правительство Сербии продлило ограничение цены на хлеб и запрет на экспорт газа

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Darko Vojinovic/AP

Правительство Сербии решило продлить ограничение цен на хлеб и нефтепродукты, а также запрет на экспорт природного газа. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

«Правительство Сербии приняло положение об обязательном производстве и торговле хлебом из муки Т-500 с поправками, которыми продлевается предел цены на этот продукт еще на 90 дней с целью предотвращения серьезных сбоев и сохранения уровня жизни населения», — отметили в публикации.

В пресс-службе добавили, что Сербия продлила ограничения цен на нефтепродукты до 31 декабря 2022 года. Также до конца года будет действовать запрет на экспорт природного газа.

21 ноября директор электроснабжения сербской государственной компании EPS («Электропривреда Сербии») Александар Биеличич заявил, что Сербия смогла уменьшить расход электроэнергии в октябре 2022 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за экономии на фоне энергокризиса.

До этого министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Негре заявила, что электроэнергия в Сербии в 2023 году подорожает почти на 10%, а стоимость газа поднимется на 11%.

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