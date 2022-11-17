Рогов заявил о необходимости сетевых аптек в Запорожской области из-за высоких цен

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РИА «Новости»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области есть необходимость в сетевых аптеках из-за высоких цен на лекарства. Об этом сообщает ТАСС.

«Мониторинг цен существует, но однозначно лекарства еще дорогие и значительно дороже, чем в Крыму и других регионах. [Возможности] сказать, что мы дошли до ценового паритета, нет. Есть где работать, и мое глубокое убеждение — нам надо запускать как можно больше сетей», — сказал Рогов.

При этом он отметил, что ситуация с лекарственным обеспечением «с каждым днем становится лучше».

4 ноября директор департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой заявлял, что цены на лекарства снизились на 25% благодаря тому, что в регионе было увеличено количество аптек и аптечных пунктов.

Он добавил, что для аптек уже работают пять крупных поставщиков, что позволит в дальнейшем также снизить цены на продукцию. Кучковой добавил, что в запорожских аптеках присутствуют все жизненно важные лекарства.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. 30 сентября главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также президент РФ Владимир Путин в Москве подписали договоры о вхождении в состав России новых территорий.

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